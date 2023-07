Angelus, il Papa annuncia il Concistoro e chiede lo stop della violenza in Terra Santa

Il prossimo 30 settembre papa Francesco terrà un nuovo Concistoro per la nomina di cardinali. Lo ha annunciato lui stesso all’Angelus. “Adesso vorrei annunciare che il 30 settembre prossimo terrò un Concistoro per la nomina di nuovi cardinali – ha detto il Pontefice -. La loro provenienza esprime l’universalità della Chiesa che continua ad annunciare l’amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della Terra. L’inserimento dei nuovi cardinali nella diocesi di Roma, inoltre, manifesta l’inscindibile legame tra la Sede di Pietro e le Chiese particolari diffuse nel mondo”.

Nel corso dell’Angelus il Papa ha anche lanciato un appello alle autorità israeliane e palestinesi: “Con dolore ho appreso che nuovamente è stato versato sangue in Terra Santa. Auspico che le Autorità israeliane e quelle palestinesi possano riprendere un dialogo diretto, al fine di porre termine alla spirale di violenza e aprire strade di riconciliazione e di pace”.

E sulla questione migranti ha detto: “Vorrei anche ricordare con gratitudine quanti operano con Mediterranea Saving Humans per il salvataggio di migranti in mare. Grazie tante, fratelli e sorelle!”. Il capomissione della ong Mediterranea, Luca Casarini figura tra gli “invitati speciali” del Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità nella Chiesa in programma il prossimo ottobre.