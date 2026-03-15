Angelus, il Papa: Occhi aperti davanti a ingiustizie e sofferenze. E sul conflitto in Medio Oriente: Cessate il fuoco

“Siamo chiamati a vivere un cristianesimo ‘dagli occhi aperti’. La fede non è un atto cieco, un abdicare alla ragione, una sistemazione in qualche certezza religiosa che ci fa distogliere lo sguardo dal mondo”. Lo dice papa Leone alla preghiera dell’Angelus da piazza san Pietro. “Al contrario – spiega -, la fede ci aiuta a guardare ‘dal punto di vista di Gesù, con i suoi occhi: è una partecipazione al suo modo di vedere’ e, perciò, ci chiede di ‘aprire gli occhi’, come faceva Lui, soprattutto sulle sofferenze degli altri e sulle ferite del mondo”.

“Colpisce – osserva Leone – il fatto che lungo i secoli si sia diffusa l’opinione, presente ancora oggi, secondo cui la fede sarebbe una specie di ‘salto nel buio’, una rinuncia a pensare, cosicché avere fede significherebbe credere ‘ciecamente'”.

“Oggi, in particolare – è stato quindi il monito del Pontefice -, a fronte delle tante domande del cuore umano e delle drammatiche situazioni di ingiustizia, di violenza e di sofferenza che segnano il nostro tempo, c’è bisogno di una fede sveglia, attenta e profetica, che apra gli occhi sulle oscurità del mondo e vi porti la luce del Vangelo attraverso un impegno di pace, di giustizia e di solidarietà”.

Il Papa ai responsabili del conflitto in Medio Oriente: Cessate il fuoco

“Mi rivolgo ai responsabili di questo conflitto: cessate il fuoco! Si riaprano percorsi di dialogo, la violenza non potrà mai portare alla giustizia alla stabilità e alla pace che i popoli attendono”. E’ l’accorato appello di papa Leone all’Angelus in riferimento alla guerra in Medio Oriente e alla situazione del Libano.

“Da due settimane – ha esordito Leone nel post Angelus – i popoli del Medio Oriente soffrono l’atroce violenza della guerra, migliaia di persone innocenti sono state uccise e moltissime altre costrette ad abbandonare le proprie case”. “Rinnovo la mia vicinanza orante – ha proseguito – a tutti coloro che hanno perso i propri cari negli attacchi che hanno colpito scuole, ospedali e centri abitati”. “E’ motivo di grande preoccupazione – ha detto quindi – la situazione in Libano: auspico cammini di dialogo che possano sostenere le autorità del Paese nell’ implementare soluzioni durature alla grave crisi in corso per il bene comune di tutti i libanesi”.