Anglo American cede platino e altri attivi e punta su 3 rami chiave

Roma, 14 mag. (askanews) – Anglo American ha annunciato un profondo riassetto delle sue attività, che prevede la rifocalizzazione su tre segmenti chiave e la cessione di alcuni rami nell’ambito del suo rifiuto di cedere alle offerte di acquisizione della rivale Bhp. Con un comunicato diffuso oggi, che verrà seguito da una presentazione a tarda mattina, il gruppo minerario spiega che intende semplificare la struttura e il suo portafogli di attività per rilanciare in maniera duratura il miglioramento delle performance.

In questo ambito intende disinvestire alcune attività sull’estrazione di carbone per la produzione di acciaio; cedere la Anglo American Platinum; infine di cedere le attività sull’estrazione di diamanti della filiale De Beers.

Per quanto riguarda il suo modello di attività, Anglo American intende riposizionarsi sui segmenti chiave. Estrazione produzione di rame, dove detiene 3 dei 10 maggiori siti produttivi in Sudamerica. Produzione di minerale di ferro di alta qualità, con l’ottica di migliorare i livelli di “decarbonizzazione” della produzione e sfruttare le attività in Brasile e Sudafrica. Infine concentrarsi sul segmento dei fertilizzanti.

“Ci attendiamo che questa radicale semplificazione fornirà un aumento sostenibile nella creazione di valore un cambio di passo nelle performance operative nelle riduzioni dei costi”, afferma l’amministratore delegato Duncan Wanblad citato nel comunicato.

Ieri anglo American aveva respinto l’offerta di acquisizione e fusione che era stata rivista da Bhp, una operazione interamente mediante scambio di azioni su cui aveva rilanciato non l’ammontare ma la quota con cui uscirebbero gli azionisti Anglo. (fonte immagine: Anglo American).