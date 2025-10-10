Angoli di Napoli nelle pagine di Croce, domani a Palazzo Filomarino focus sulla spiaggia e la villa di Chiaia

Proseguono gli appuntamenti della rassegna multidisciplinare Un angolo di Napoli dalle pagine di Benedetto Croce organizzata dall’Istituto italiano per gli studi storici in collaborazione con Casa del contemporaneo centro di produzione teatrale per promuovere la cultura e il patrimonio storico e architettonico della città di Napoli attraverso le opere di Croce.

Sabato 11 ottobre Manuela Mandracchia leggerà pagine da Storie e leggende napoletane di Benedetto Croce: La spiaggia e la villa di Chiaia e La casa di una poetessa. Ad introdurre il reading sarà Maria Rascaglia che illustrerà i cambiamenti della Villa comunale di Napoli e del lungomare, un tempo occupato da lidi e spiagge, e della Riviera di Chiaia, che una volta era la “piaggia di Chiaia” su cui sorgeva la “casa campestre” della poetessa Laura Terracina. L’incontro sarà preceduto da una visita guidata di palazzo Filomarino curata da Le nuvole teatro arte scienza in programma alle 11 (prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail arte@lenuvole.com).

Un format di successo che fonde saperi storici e performance artistiche per approfondire la vita e le opere di Benedetto Croce. Ad accompagnare i visitatori sono gli operatori didattici de Le Nuvole teatro arte scienza, che mostrano gli aspetti artistici di palazzo Filomarino, gioiello d’architettura del decumano inferiore, cuore del patrimonio Unesco. Il percorso guidato conduce, attraverso lo scalone monumentale, al piano nobile, sede dell’Istituto italiano per gli studi storici dove, alle 12, docenti e studiosi dell’opera di Benedetto Croce introducono le opere le cui pagine sono lette e interpretate dagli attori. La partecipazione agli eventi è gratuita, fino ad esaurimento posti, ma è necessario prenotarsi.

“Un Angolo di Napoli dalle pagine di Benedetto Croce” è sostenuto dal Ministero della Cultura ed è inserito nel programma Napoli 2500.

Prenotazione obbligatoria: arte@lenuvole.com.

Info: www.casadelcontemporaneo.it

Istituto italiano per gli studi storici: Monica Mattioli mattioli@iiss.it

Casa del contemporaneo: Raffaella Leveque raffaellaleveque@gmail.com