Anica Academy, nuovi talenti del cinema: aperta la call per la Summer School 2023

La Fondazione Anica Academy del Cinema, dell’Audiovisivo e del Digitale – Ente del Terzo Settore, lancia il bando di partecipazione per la Summer School 2023, un corso di formazione per chi voglia muovere i primi passi nel mondo dell’audiovisivo, volto a stimolare il talento e la creatività dei professionisti di domani. La call di adesione è ufficialmente aperta e si chiuderà il 19 maggio ed è rivolta agli studenti delle classi III e IV delle scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale. I corsi si svolgeranno a partire dal 12 giugno nelle sedi di Roma, Rimini e Palermo, avranno la durata di una settimana e saranno a titolo gratuito. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC-Ministero della Cultura e MIM-Ministero dell’Istruzione e del Merito. Gli ingredienti principali del corso saranno le lezioni con gli esperti del settore, la visione e l’analisi di un film e le innovative attività laboratoriali. Per raccontare ai giovanissimi delle scuole secondarie di secondo grado come funziona la filiera dell’industria audiovisiva, dall’ideazione del prodotto fino alla sua promozione e approfondire i mestieri e le possibilità formative e occupazionali nel settore. Secondo il metodo del Learning by doing, ad integrare le lezioni si svolgeranno attività pratiche e sul campo, incontri con addetti ai lavori e professionisti del settore. Agli studenti che presenzieranno almeno al 90% delle lezioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione, che potrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio d’Istituto e nelle altre sedi deputate per l’attribuzione di crediti formativi validi ai fini del voto di maturità. Sarà inoltre garantito un colloquio di confronto e orientamento alle successive scelte formative, nell’autunno 2023. Un’apposita Commissione Scientifica, composta da esperti del comparto audiovisivo e del mondo della formazione, sovrintenderà il progetto, occupandosi della selezione degli studenti partecipanti. Francesco Rutelli – Presidente Anica Academy ETS: “Sono orgoglioso di annunciare questa nuova iniziativa di Anica Academy, rivolta ai più giovani. Se una buona formazione (orientata alle professioni richieste nelle diverse transizioni in corso) è indispensabile per l’Italia, ciò è tanto più vero per le industrie del Cinema, audiovisive e digitali. Nei nostri giovani la formazione aiuta a sviluppare intelligenza, creatività e capacità di pensiero critico, soprattutto in una fascia di età fatta di scoperte e continui stimoli quotidiani. Ci auguriamo che questo corso consenta ai frequentatori di scoprire nuovi interessi e nuove passioni e li indirizzi verso buone scelte per la loro vita futura.” Francesca Medolago Albani – Segretaria Generale Anica Academy ETS: “La Summer School di Anica Academy è un bel sogno che si realizza, era tanto che seguivamo la costruzione di questo progetto e dopo oltre un anno di lavoro lo vediamo prendere forma. Un ringraziamento sentito va al Ministero della Cultura e al Ministero dell’Istruzione e del Merito per averlo inserito tra i progetti innovativi meritevoli di sostegno, che potremo in questa prima edizione realizzare in tre diverse Regioni italiane. Siamo sicuri che conosceremo tanti ragazzi entusiasti e appassionati, che vogliamo accompagnare nella scoperta delle diverse sfaccettature del mondo del cinema e dell’audiovisivo affinché possano operare una scelta consapevole nel loro futuro percorso di formazione”. Francesca Cima – Co Founder Indigo Film: “Mi fa molto piacere far parte della Commissione scientifica per la Summer School di Anica Academy, in veste di produttrice ritengo che sia importantissimo creare un corso di orientamento e formazione per i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado. Il settore della produzione, in particolare, è in continua evoluzione e richiede un costante aggiornamento di nuove risorse e competenze, riuscire a scoprire e a coltivare una passione in questo ambito, potrebbe rivelarsi una bella opportunità per le nuove generazioni”.