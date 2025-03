Anicav: Pomodoro da industria, nel 2024 boom dell’export in Giappone (+12,5%)

Il Giappone è il sesto mercato di destinazione a livello mondiale delle conserve di pomodoro e il secondo dopo gli Usa. Lo fa sapere Anicav, l’Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali, alla vigilia di Foodex, la più importante manifestazione fieristica agroalimentare del Giappone, in programma a Tokio dall’11 al 14 marzo, che ospiterà oltre 80mila visitatori da circa 90 Paesi e Regioni del mondo. Nel 2024 le esportazioni italiane nel Paese nipponico hanno fatto registrare una decisa crescita in valore (+12,5% rispetto all’anno precedente), per un totale di circa 135 milioni di euro, circa il 4,5% dell’export globale (3 miliardi di euro).

Il valore dell’export cresce anche in tutto il mercato asiatico con un netto +18,5% per un totale di circa 293 milioni di euro (il 9,7% dell’export totale). Segno positivo anche in termini di volumi: nel 2024 sono state esportate solo in Giappone circa 110mila tonnellate di conserve rosse (+12,5% rispetto al 2023), 244mila tonnellate (+13% sul 2023), considerando tutta l’Asia. “Il Giappone si conferma uno dei principali mercati di sbocco per l’export del nostro pomodoro, in particolare per il pelato intero apprezzato per le sue qualità e per la sua genuinità”, commenta Giovanni De Angelis, direttore generale Anicav. “In un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo, pieno di incognite generate dalle tensioni geopolitiche, la capacità di valorizzare le peculiarità dei nostri prodotti è di primaria importanza”.