Anie Confindustria, missione in Sud America. Ludovica Zigon: Paraguay e Mercosur sempre più strategici

Rafforzare la presenza industriale italiana in America Latina, con un focus su tecnologie, energia e infrastrutture. È questo l’obiettivo della missione istituzionale in Paraguay che ha visto protagonista Anie Confindustria, nell’ambito dell’iniziativa di diplomazia della crescita promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. A guidare la delegazione italiana il sottosegretario Maria Tripodi, con l’obiettivo di consolidare le relazioni economiche tra Italia e Paraguay e favorire nuove sinergie tra imprese. Al centro della missione, il rafforzamento del partenariato industriale e tecnologico con un’area, quella del Mercosur, destinata a diventare sempre più rilevante anche alla luce dell’accordo di libero scambio siglato con l’Unione Europea dopo oltre venticinque anni di negoziati.

È Ludovica Zigon, vicepresidente di Anie Confindustria, a spiegare il senso e a definire gli obiettivi della missione italiana in Paraguay: un passaggio chiave per rafforzare la presenza industriale e tecnologica nell’area Mercosur.

“La missione in Paraguay rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle relazioni economiche e industriali tra Italia e America Latina”, ha dichiarato Zigon, evidenziando come il Paraguay e l’intera area Mercosur stiano assumendo un interesse crescente per le imprese della filiera elettrotecnica ed elettronica. “Un’area strategica sia per i programmi di sviluppo infrastrutturale previsti sia per il ruolo che può svolgere come piattaforma produttiva e logistica regionale”.

La missione italiana e il Mercosur

La partecipazione di Anie si inserisce nella missione di diplomazia della crescita promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, guidata dal sottosegretario Maria Tripodi.

L’iniziativa punta a rafforzare le relazioni economiche tra Italia e Paraguay e a creare nuove opportunità di collaborazione industriale e tecnologica tra le imprese dei due Paesi.

Il Paraguay si conferma un attore centrale nel processo di integrazione del Mercosur. Ad Asunción è stato siglato, dopo oltre venticinque anni di negoziati, lo storico accordo tra Unione Europea e Mercosur, che coinvolge Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay e dà vita a una delle più ampie aree di libero scambio a livello globale.

Un Paese in crescita e attrattivo per gli investimenti

Sotto la guida del presidente Santiago Peña, in carica dal 2023, il Paraguay sta vivendo una fase di forte dinamismo economico. Le riforme avviate puntano a rafforzare il settore privato, attrarre capitali esteri e sostenere l’industrializzazione, con risultati già visibili in termini di crescita e fiducia degli investitori, rafforzata anche dal recente ottenimento dell’investment grade.

Energia e transizione, il cuore delle opportunità

Tra i settori più promettenti indicati anche da ANIE spicca quello energetico. Il Paraguay dispone di una delle matrici elettriche più sostenibili al mondo, basata in larga parte sull’idroelettrico, e ha avviato un piano di investimenti da circa 6,5 miliardi di dollari per il potenziamento delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione.

Durante il Business Forum “Paraguay–Italia: scenari di collaborazione economica”, organizzato presso l’Unión Industrial Paraguaya, il Sistema Italia è stato rappresentato anche da ICE Agenzia, insieme a SACE e SIMEST. Nel panel sull’energia, ANIE ha evidenziato le opportunità legate a rinnovabili, reti ed efficienza energetica.

Infrastrutture e industria, le altre direttrici

Accanto all’energia, il Paraguay sta investendo nel rafforzamento delle infrastrutture di trasporto, con progetti strategici come il treno suburbano tra Asunción, Luque e Ypacaraí e il corridoio ferroviario bioceanico, destinato a collegare i porti del Brasile e del Cile.

Il Paese offre inoltre condizioni fiscali particolarmente favorevoli agli investimenti, con il modello “10-10-10” e il regime della maquila, che consente produzioni per l’export con tassazione ridotta.

Scambi ancora limitati ma in crescita

I flussi commerciali tra Italia e Paraguay nei settori elettrotecnico ed elettronico restano contenuti, ma mostrano segnali di crescita. Le prospettive di sviluppo infrastrutturale e industriale, unite all’integrazione con il Mercosur, fanno prevedere un rafforzamento degli scambi nei prossimi anni.

A sottolineare il potenziale delle relazioni bilaterali è stato anche l’ambasciatore italiano Marcello Fondi, che ha evidenziato il ruolo del Sistema Italia nel favorire nuove opportunità per le imprese.

Il peso di Anie nel sistema industriale

Anie Confindustria rappresenta uno dei comparti più avanzati dell’industria italiana, con circa 1.100 aziende associate e 420.000 addetti. Nel 2023 il settore ha registrato un fatturato aggregato di 102,7 miliardi di euro e un export di 28,5 miliardi, con un forte impegno in ricerca e sviluppo.

“La missione in Paraguay rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle relazioni economiche e industriali tra Italia e America Latina”, ha dichiarato Ludovica Zigon, sottolineando come il Paese e l’intera area Mercosur stiano assumendo un interesse crescente per le imprese della filiera elettrotecnica ed elettronica, sia per i programmi infrastrutturali previsti sia per il ruolo di piattaforma produttiva e logistica regionale.

Un mercato in espansione tra riforme e investimenti

Il Paraguay si conferma un attore chiave nel processo di integrazione regionale del Mercosur. Il recente accordo con l’Unione Europea, firmato ad Asunción, coinvolge Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay e dà vita a una delle più ampie aree di libero scambio a livello globale.

Il Paese sta attraversando una fase di forte crescita economica e istituzionale sotto la guida del presidente Santiago Peña, in carica dal 2023. Le riforme avviate puntano a rafforzare il settore privato, attrarre investimenti internazionali e sostenere l’industrializzazione. I risultati sono già visibili: tassi di crescita superiori alla media regionale e il recente ottenimento dell’investment grade, che ha consolidato la fiducia degli investitori.

Energia e infrastrutture, i settori chiave

Tra gli ambiti più promettenti per le imprese italiane emerge quello energetico. Il Paraguay dispone di una delle matrici elettriche più sostenibili al mondo, basata prevalentemente su risorse idroelettriche, e ha avviato un piano di investimenti da circa 6,5 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni per modernizzare le reti e sviluppare nuove linee ad alta tensione attraverso l’azienda statale ANDE.

Accanto all’idroelettrico, il Paese sta investendo anche nel solare e in nuove filiere legate alla transizione ecologica. La disponibilità di energia rinnovabile a basso costo sta inoltre rendendo il Paraguay particolarmente attrattivo per infrastrutture digitali e data center.

Durante il Business Forum “Paraguay–Italia: scenari di collaborazione economica”, ospitato dall’Unión Industrial Paraguaya, è stato evidenziato il ruolo del Sistema Italia, con la partecipazione di ICE Agenzia, SACE e SIMEST. Nel panel sull’energia, Mariarosaria Fragasso di ANIE ha sottolineato le opportunità legate a rinnovabili, reti ed efficienza energetica.

Trasporti, industria e fiscalità competitiva

Oltre all’energia, il Paraguay guarda con decisione allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto. Tra i progetti più rilevanti figura il treno suburbano tra Asunción, Luque e Ypacaraí, una linea elettrica di circa 43 chilometri realizzata in collaborazione con Etihad Rail, con una capacità stimata di 40.000 passeggeri al giorno.

A questo si aggiunge il corridoio ferroviario bioceanico, destinato a collegare i porti del Brasile e del Cile attraversando il territorio paraguaiano, rafforzando il ruolo logistico del Paese.

Sul fronte industriale, il Paraguay offre condizioni particolarmente favorevoli agli investimenti grazie a un sistema fiscale competitivo, noto come modello “10-10-10”, e al regime della maquila, che consente produzioni per l’export con un’imposizione ridotta.

Scambi in crescita e prospettive future

I flussi commerciali tra Italia e Paraguay nei settori elettrotecnico ed elettronico restano ancora limitati, ma mostrano segnali di crescita. Le prospettive di sviluppo infrastrutturale e industriale, insieme all’integrazione regionale, lasciano prevedere un rafforzamento degli scambi nei prossimi anni.

A chiudere i lavori è stato l’ambasciatore italiano in Paraguay Marcello Fondi, che ha sottolineato il potenziale delle relazioni bilaterali e il ruolo del Sistema Italia nel sostenere nuove opportunità per le imprese.

Il peso di Anie nell’industria italiana

Anie Confindustria, con circa 1.100 aziende associate e 420.000 addetti, rappresenta uno dei comparti più avanzati dell’industria italiana. Nel 2023 il settore ha raggiunto un fatturato aggregato di 102,7 miliardi di euro, con 28,5 miliardi di export. Le imprese aderenti investono in media il 4% del fatturato in ricerca e sviluppo, contribuendo in modo significativo all’innovazione del sistema produttivo nazionale.