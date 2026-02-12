Anie entra nella community She SPS Italia. Obiettivo: promuovere il talento femminile nell’hi-tech

In occasione della settimana internazionale delle donne nelle materie STEM, ANIE Confindustria ha ufficializzato oggi il proprio ingresso nella community She SPS Italia, durante l’evento organizzato a Palazzo Isimbardi da SPS Italia. L’iniziativa mira a celebrare il talento, l’innovazione e il contributo delle donne nel mondo dell’automazione, della tecnologia industriale e dell’innovazione, creando una rete che favorisca modelli positivi e stimoli un cambiamento culturale ancora necessario.

Promuovere Stem tra le nuove generazioni

L’adesione di ANIE si inserisce nel Progetto Education, che da anni favorisce il dialogo tra scuola, università e imprese, con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni, in particolare le ragazze, alle discipline STEM e alle professioni tecniche, centrali nella trasformazione industriale del Paese.

“Abbiamo celebrato ieri la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza, un’occasione importante per riflettere su quanto sia ancora necessario incoraggiare le giovani generazioni ad avvicinarsi con fiducia alle discipline STEM”, ha dichiarato Andrea Bianchi, vicepresidente ANIE con delega all’Education. “Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica non rappresentano solo il motore dell’innovazione, ma costituiscono anche un linguaggio universale capace di immaginare soluzioni nuove e affrontare le grandi sfide del nostro tempo”.

“Come Anie Education – ha aggiunto Bianchi – continueremo a promuovere modelli di riferimento e iniziative concrete per valorizzare il talento femminile nella tecnologia industriale, contribuendo anche a colmare il fabbisogno crescente di competenze qualificate nel nostro settore”.

Dati e prospettive

Il tema dell’equità di genere nelle STEM resta cruciale: a livello globale, le donne costituiscono meno del 30% della forza lavoro nei settori STEM e circa il 41% degli scienziati e ingegneri nell’Unione europea, ma solo poco più del 22% nei settori manifatturieri ad alta intensità tecnologica. Indicatori OCSE mostrano una persistente sottorappresentazione femminile tra ricercatori, inventori e dottorati STEM.

Nelle aziende associate ANIE operanti in automazione, elettronica ed energia, le donne rappresentano una presenza in crescita, ma ancora minoritaria nei ruoli tecnici e scientifici. Investire in orientamento, formazione e role model femminili diventa quindi strategico non solo per ridurre il divario di genere, ma anche per soddisfare la crescente domanda di competenze qualificate: le lauree STEM mostrano infatti tassi di occupazione superiori all’85%.

Un impegno concreto per l’inclusione

La partecipazione di ANIE alla community She SPS Italia consolida il percorso dell’associazione verso una maggiore equità nel mondo delle tecnologie industriali, promuovendo una crescita sostenibile, inclusiva e aperta alle nuove generazioni.

Federazione Anie, aderente a Confindustria, rappresenta uno dei comparti industriali più strategici del Paese con 1.100 aziende associate e circa 480.000 addetti, fatturato aggregato di 112 miliardi di euro e 27 miliardi di export nel 2024. Le aziende ANIE investono mediamente il 4% del fatturato in Ricerca e Sviluppo, coprendo oltre il 30% dell’intero investimento privato in R&S in Italia.