Aniello Formisano a Palazzo Civico: Sì alla riforma della magistratura, ma il Governo si preoccupi del Pil in calo

“La riforma della magistratura per come l’ha intesa il centrodestra ha dei tratti positivi. Non capisco perché vi sia tutto questo ostracismo minacciando il fatto che poi il pubblico ministero laddove si dovessero scindere le carriere possa diventare uno strumento in mano al potere politico”. Così l’avvocato Aniello Formisano ai microfoni di Palazzo Civico condotto da Rosa Criscuolo. “La Costituzione dice altro, la magistratura inquirente e requirente peraltro già fanno due cose diverse. La preoccupazione che poi possa diventare attraverso interventi governativi uno strumento nelle mani del potere esecutivo non mi pare debba essere ascoltato con apprensione perché la Costituzione tutela i magistrati in quanto tali e la loro indipendenza”, aggiunge il giurista.

Su una possibile legge sull’eutanasia, poi, l’avvocato Formisano lamenta una inattività del Parlamento e ricorda il momento storico in cui ci fu la riforma del Titolo V che ha messo oggi nelle condizioni la Toscana di legiferare su questa tema autonomamente. “Nel 2000 mentre facevo l’assessore regionale al Bilancio partecipai ad una riunione in cui si decise di forzare la mano, perché i numeri in Parlamento non erano sufficienti per adottare facilmente la riforma del titolo V della costituzione. All’epoca – ricorda Formisano – il motivo per cui si insistette per questa riforma era dato dal fatto che la Lega in termini di autonomia delle comunità locali era un po’ più avanti di tutti e si cercava di recuperare qualche voto per le elezioni che ci sarebbero state l’anno successivo, e che perdemmo”. ” Con il senno di poi – precisa – bisogna riconsiderare quella vicenda poiché non possiamo avere 20 leggi sull’ eutanasia ovviamente. Siamo nel 2025 e il legislatore nazionale non è intervenuto su questa materia ed è intollerabile”.

L’ avvocato Formisano infine plaude un intervento piccato di Renzi. “Matteo Renzi – afferma – in aula tocca i problemi degli italiani, ed è quello che non fa il Governo. La vicenda di Almasri ne è un chiaro esempio per sviare l’opinione pubblica. Piuttosto bisognerebbe chiarire perché il prodotto interno lordo continua a scendere e le condizioni di vita diventano peggiori per i meno abbienti. Prendo a prestito le parole di Renzi: ‘Dovevano aumentare gli stipendi ed invece sono aumentate solo le bollette’. Il ceto medio non esiste più e non credo sia risolutivo per esso ridurre la forbice dell’aliquota Irpef dal 35 al 33%”.

“Personalmente – conclude l’ex parlamentare – sono per l’adozione del sistema americano in cui ognuno diventa controllore dell’andamento della finanza risolvendo a monte la discriminazione tra chi viene tassato alla fonte e chi no, lasciando la libertà di guadagnare quanto si vuole e tassando gli strumenti di di produzione”.