Anima Flegrea, un’eruzione di emozioni con il festival delle arti e della cultura

di Massimiliano Craus

Campi Flegrei, campi ardenti. Un territorio martoriato dal bradisismo ma tenace come sempre. E nel solco di questa resilienza si inserisce Antonio Colandrea, montese ma soprattutto direttore artistico di Anima Flegrea, festival delle arti e della cultura. Un festival entrato nel novero degli appuntamenti più attesi in Italia con l’aspirazione di allungare lo sguardo al di là delle Alpi e dei mari. Intanto in questa edizione si lavora con energia ai tre appuntamenti ed ai tantissimi attestati d’affetto degli artisti che hanno voluto salutare da remoto il pubblico, la cittadinanza ed il popolo della danza flegreo. Citiamo ad oggi Lina Sastri, Al Bano, Sal da Vinci, Luciano Cannito, Gino Rivieccio, Patrizia Pellegrino, Miriana Trevisan, Vincenzo Salemme, Francesco Paolantoni e tanti altri ancora a supporto del festival e della gente di queste terre ardenti. Promossa dal Comune di Bacoli e dall’Associazione AR-TU, con la direzione di Antonio Colandrea, l’Anima Flegrea è dunque scissa in tre serate in altrettante location: il 19 luglio con “Sirene, la Moda veste la danza” nel Porto di Baia; il 30 luglio nella Villa Ferretti di Bacoli si terrà il Gran Gala “Eruzioni emozionali mentre, a chiusura, il 10 agosto sul Pontile di Torregaveta ci sarà “E Lucean le Stelle”. L’inaugurazione al Porto di Baia del 19 luglio porta in dote un palcoscenico inusuale, creato attraverso più pedane ed una passerella progettate dallo Studio Manuarino dedicate a ballerini, modelli e performer, tra l’altro impreziositi dagli abiti dell’Alta Sartoria Bencivenga e da interventi musicali della cantante Federica Cardone in una serata presentata dalla giornalista Serena Cirillo. Il 30 luglio nella Villa Ferretti si terrà il Gran Gala, presentato da Veronica Maya, a cui parteciperanno Giacomo Mori e Novella Petrucci, interpreti del Teatro a Pilsen DJKT che danzeranno il terzo movimento di “Ein Deutsches Requiem” di Brahms, tratto dalla produzione di “Requiem” con la coreografia e regia di Francesco Annarumma, che sarà insignito del premio “Miglior Coreografo”. Nando Citarella interpreterà live alcuni estratti tratti da “Pulcinella, il tempo dell’incanto” di Colandrea per i solisti di Ballet Studio di Massimo de Santis, a cui sarà assegnato il premio “Alta Formazione”. Spazio anche all’inedita creazione di urban dance su “Ticititoc”, capolavoro cantatorriale dello stesso Citarella per la coreografia di Colandrea con i solisti Eugenio Simone Turturiello e Skeggia Lorenzo Esposito, peraltro premiati al “Talento Urban Dance”, con la supervisione del premio alla “Carriera Urban Dance” Mario Bobo. In scena brillerà anche il pas de deux de “Lo Schiaccianoci”, nell’Adagio d’inverno, con Chiara Ronchi ed Adriano Biscozzi, musica di Cajkovskij e coreografia di Vainonen. I due interpreti sono solisti del Balletto di Verona per il premio alla “Alta Formazione” assegnato ad Eriberto Verardi. Tra la tanta scena si sottolinea come solidarietà, spettacolo, sport e cultura saranno protagonisti: si avvicenderanno infatti Patrizio Rispo; Gianfranco Coppola, noto giornalista sportivo a cui sarà conferito il premio al “Giornalismo”; il Prefetto Michele Di Bari che terrà una Lectio Magistralis sul tema “giustizia sociale, buona amministrazione e politica etica”; il rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Matteo Lorito ed il bacolese Ugo Ranieri, esponente internazionale della danza che torna nella sua terra natia per ricevere il premio alla “Carriera”. Il premio alla Cultura sarà invece assegnato ad Emanuela Spedaliere, direttore Relazioni Internazionali e Marketing del Teatro di San Carlo di Napoli. Il premio alla “Divulgazione Culturale” sarà conferito a Josi Gerardo Della Ragione, sindaco del Comune di Bacoli, per la sua capacità di coniugare amministrazione pubblica e cultura, offrendo una visione contemporanea e inclusiva della valorizzazione del patrimonio artistico e identitario del territorio. Sarà premiato al “Management” Salvio Pietroluongo di Eventitalia. Ma non è tutto! La serata di gala comprenderà altre premiazioni quali Benedetta Imperatore quale “Migliore Performer” ed un nuovo premio alla “Carriera per la Medicina” al professore Gerolamo Sibilio, stimato chirurgo e figura di riferimento nel panorama medico nazionale. Tanti altri ancora saranno i premi conferiti a figure di rilievo che, in diversi ambiti, si sono distinte con il loro impegno civile, culturale e professionale. Ma la chiosa del 10 agosto di quest’Anima Flegrea 2025 ci condurrà sul Pontile di Torregaveta con un omaggio di Emilio Massa ad Enzo Moscato, che nella scorsa edizione Antonio Colandrea ha avuto l’onore di ospitare prima della sua dipartita: a lui è infatti stato dedicato un premio “Speciale alla Memoria”. Qui la guida turistica esperta in mitologia Mara Chiocca presenterà la serata con anche il richiamo alla Sibilla di Emilio Massa e Lucienne Perreca ed il violinista Michele Gaudino che, tra l’altro, saranno insigniti rispettivamente del premio al “Teatro” ed alla “Musica”. Per la neonata sezione Giovani, il festival Anima Flegrea riconoscerà infine alle eccellenze del territorio un premio speciale. I premiati di quest’edizione saranno Antonio Tello per la sezione Danza, Nunzia Scotti per la sezione Canto ed Emanuele Cangiano per la sezione Teatro. “Si ringrazia il Comune di Bacoli, il sindaco Josi Gerardo della Ragione ed il vicesindaco ed assessore alla cultura Mauro Cucco, oltre all’associazione AR-TU per la presidente Monica Carannante ed il direttore di produzione Marcello Lucci e la direzione organizzativa di Veronica Romeo – precisa il direttore artistico – un sentito ringraziamento va inoltre a tutti i partner che, con il loro contributo, hanno reso possibile la realizzazione del festival: La GDM Costruzioni, GF Service, PMS, Ance Campania, Max Power Service, Barrus Elefantino Sport, Manuarino Architettura, Il Banco dei Fiori, PLC City e l’alta pasticceria Guantiera, Lavinum e il Procolino di Lucia del Giudice e Agriturismo “Il Gruccione” di Antonio Iovino e Teresa Bijoux, Villa Oteri e Pennadio Room. Alta Sartoria Bencivenga e Boutique Commisso cureranno gli outfits dello staff e degli artisti. Come ogni anno, il gadget che verrà consegnato alle eccellenze durante la serata di premiazione è un’opera speciale e unica. Quest’anno, in particolare, si tratta di una scultura in creta in rilievo, raffigurante il suggestivo logo di Anima Flegrea, realizzata dal maestro scultore Mario Iaione”.