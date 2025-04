Animazione, perché in Italia non decolla e il ruolo dell’IA. Confronto Marino Guarnieri-Luciano Stella

di Nico Dente Gattola

Nuovo appuntamento per la rassegna “Napoli città mediterranea” questa volta protagonista il libro “Chiedi al maestro” di Marino Guarnieri che ha dialogato con Luciano Stella e con il moderatore Andrea Parrella.

Protagonista dell’evento il mondo dell’animazione con una conversazione quanto mai interessante tra l’autore, regista tra l’altro della “Gatta Cenerentola”, ed una delle menti più interessanti del mondo dell’intrattenimento napoletano, ovvero Luciano Stella.

Il libro parte dall’incontro dell’autore con i grandi maestri dell’animazione, su tutti Bruno Bozzetto, e senza svelare altro diciamo solo che il risultato finale è estremamente interessante per il lettore.

Guarnieri con il suo libro ha infatti il merito di sollevare l’attenzione sull’animazione che nel nostro paese è purtroppo fanalino di coda nell’ambito cinematografico e che invece meriterebbe ben altro.

Certo il successo della “Gatta Cenerentola“ ha aperto nuovi spazi, ma la strada è ancora lunga e per altro lo spazio per una crescita ulteriore ci sarebbe ma purtroppo, al contrario di quanto per dire accade nella vicina Francia, nessuno ci crede, a cominciare dai produttori e dalle istituzioni competenti.

Ecco, l’animazione sconta in Italia enormi difficoltà e tanta burocrazia: basti pensare, racconta l’autore tra l’incredulo e l’amareggiato, che la modulistica è la stessa di un normale film laddove siamo davanti ad un prodotto differente.

Anche per questo molti i talenti decidono di emigrare o si dedicano a fare altro, visto che nel nostro paese non c’è alcun interesse a valorizzare le professionalità di questo tipo.

Ma perché? si domanda Guarnieri. Molto semplice: il primo ostacolo è che l’animazione non è percepita come un film a tutti gli effetti visto che non ci sono attori, ma è una convinzione errata.

Insomma l’animazione è nel nostro paese una sorta di Cenerentola. Un peccato visto che come sottolineato sia da Stella che da Parrella si tratta di un segmento del mondo cinematografico internazionale che potrebbe aprirci nuovi mercati e che per di più consente di fare rete contro i grandi colossi.

In ogni caso siamo davanti ad un prodotto tecnologico al passo con i tempi e che inevitabilmente si trova a fare i conti con l’intelligenza artificiale che per l’autore, per la verità, ha già da qualche tempo un ruolo.

Tuttavia, avverte Guarnieri, l’intelligenza artificiale non potrà mai surclassare la mente umana che può realizzare un prodotto realmente unico ed inimitabile: insomma la tecnologia è utile per l’animazione ma sempre entro certi limiti.

Oltretutto, sottolinea Luciano Stella, ci sono evidenti problemi di diritti d’autore che non possono essere superati anche se, dal suo punto di vista, può essere un supporto nella realizzazione di un prodotto migliore.

Ma perché la differenza tra intelligenza artificiale e umana non potrà mai essere colmata nell’animazione? Sia Stella che Guarnieri concordano sul fattore emozione che, piaccia o meno, farà sempre la differenza, e questo il pubblico lo capisce benissimo.

C’è poi il tempo per alcune confidenze di Guarnieri secondo cui il suo è un lavoro egoista poiché in un film d’animazione il regista pensa in primo luogo al suo divertimento ed è quindi in un certo senso egoista.

Luciano Stella invece ritiene che il produttore debba essere prima spettatore per capire le reazioni del pubblico per valutare se il prodotto che si va a realizzare funzionerà o meno e deve poi trasferire le sue impressioni al regista con il quale non deve mai mancare uno scambio di idee.

Insomma un pomeriggio davvero interessante che è volato letteralmente via e quindi che dire? Avanti così!