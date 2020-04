Anime di Terracotta, il maestro De Cicco dedica una statuina ad Ascierto

Dopo gli striscioni in strada a Marano e il ritratto dello street artist Jorit, arriva anche la statuina del presepe per il professor Paolo Ascierto, oncologo dell’Istituto nazionale tumori Irccs “Fondazione G. Pascale” di Napoli e fautore della sperimentazione del farmaco Tocilizumab sui pazienti affetti da coronavirus. L’autore del nuovo tributo al medico del “Pascale” è Emilio De Cicco della bottega “Anime di terracotta”, nel quartiere Soccavo, zona occidentale di Napoli. “In questi giorni ovviamente siamo chiusi – racconta De Cicco all’Adnkronos – ma ho portato un po’ di argilla a casa e, avendo modo di seguire più spesso la tv, ho visto il professore Ascierto e mi è venuta l’idea. Di solito faccio solo pastori, statuine tradizionali, ma vedendolo sono stato colpito dalla sua semplicità, dalla sua figura di medico dagli occhi buoni, che a differenza di tanti urlatori televisivi pensa a fare, invece di chiacchierare”. La statuina ritrae Ascierto in camice bianco, nella mano destra un paio di forbici “che metaforicamente servono a tagliare i tubi dei poveri ammalati, un simbolico augurio per questa straziante sofferenza”, e nella sinistra una confezione del Tocilizumab, farmaco anti artrite il cui utilizzo sui pazienti Covid rientra nel protocollo sperimentato per la prima volta all’ospedale Cotugno di Napoli, con buoni risultati. De Cicco spera ora di poter consegnare la statuina ad Ascierto: “Portargliela è un po’ difficile – ammette – visto che dobbiamo restare chiusi in casa. Spero comunque di riuscire a fargliela avere nei prossimi giorni”.