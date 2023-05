Anir Confindustria: Bene la tutela del made in Italy, la ristorazione filiera di valore e qualità per il Paese

Nel Consiglio dei ministri convocato per oggi verrà discussa la legge quadro sulla tutela del Made in Italy, una legge voluta fortemente dal ministro alle Imprese e al made in Italy, Adolfo Urso. Si parla, tra le altre cose, di norme pensate per tutelare l’industria e la produttività italiana. “Apprezziamo la volontà di tutelare e promuovere il Made in Italy anche con un fondo che riesca a sostenere le filiere strategiche dei prodotti italiani – dichiara il vicepresidente di Anir Confindustria, impre-. Riteniamo che il settore della ristorazione collettiva possa giocare una parte importante nella promozione del Made in Italy, a partire dalla qualità delle filiere, come quella dei servizi e dell’agroalimentare che sosteniamo da anni”. “Una filiera, quella del food italiano (agricoltura, industria, distribuzione, ristorazione e settori connessi) che complessivamente – fa notare Piacenti – vale 31,8% del valore del PIL, secondo gli ultimi dati forniti in questi giorni dal Censis. Un ecosistema di 1,3 milioni di imprese e 3,6 milioni di addetti, con un fatturato annuo di circa 607 miliardi di euro”. “Crediamo – continua – che qualità e professionalità possano essere requisiti ottenibili attraverso una buona cultura del cibo, dell’alimentazione e del lavoro. In particolar modo nei servizi come la ristorazione collettiva, un servizio di pubblica utilità che produce e fornisce pasti con le proprie mense in scuole, ospedali e caserme del Paese”.​