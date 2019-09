Anm, 19 nuovi treni per la Metro di Napoli: il primo arriva nel 2020

Sarà consegnato all’inizio del 2020 il primo dei nuovi treni per la linea 1 della metropolitana di Napoli. Comune di Napoli e Anm, partecipata comunale dei trasporti, sono in contatto con la Caf (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) di Bilbao che, nel suo stabilimento, sta costruendo i 19 nuovi treni ordinati dal Comune per rivoluzionare la linea 1. Il primo treno sarà consegnato all’inizio dell’anno prossimo e verrà subito messo sui binari per il collaudo e il rodaggio, per entrare al più presto in servizio. “Sta giungendo in dirittura d’arrivo – sottolinea l’assessore ai trasporti del Comune di Napoli Mario Calabrese – la costruzione dei nuovi treni della linea 1 della metropolitana. In tutto saranno 19, per una spesa complessiva di circa 190 milioni di euro. Ma non ci accontenteremo ed entro la fine del 2020 verranno richieste al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse per ulteriori 5 treni, in modo da arrivare alla cifra complessiva di 24 nuovi treni”.