Anm: Bus, metro e funicolari, ecco le corse e gli orari a Natale e Capodanno

Anm (Azienda napoletana mobilità) informa che per il periodo delle festività i servizi della rete di trasporto Anm modificano orari e modalità di esercizio. La Linea 1 della metropolitana di Napoli, nei giorni del 24 dicembre e del 31 dicembre, anticipa le ultime partenze da Piscinola alle ore 19.18 e da Garibaldi alle ore 19.44. A Natale, 25 Dicembre e il 1° Gennaio, anticipa la chiusura con le ultime partenze da Piscinola delle ore 12.32 e da Garibaldi alle ore 12.58. Le Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto il 24 e 31 dicembre anticipano l’ultima corsa alle ore 19.40. Il 25 dicembre e il 1° gennaio chiudono al pubblico dopo l’ultima corsa delle ore 13. Il servizio tram, bus e filobus il 24 e 31 dicembre termina alle ore 20 (ultime corse da capolinea ore 19), il 25 dicembre e il 1° gennaio osservano orari di esercizio festivo ordinario fino alle ore 13.30 con interruzione per una breve pausa pomeridiana fino alle ore 16, quando riprende sulle principali linee urbane. Il servizio notturno è sospeso. Nei giorni del 24 e 31 dicembre l’ultima partenza dell’Alibus che collega l’aeroporto di Capodichino con il Porto di Napoli è programmata alle 19.15. Sabato 25 dicembre e 1° gennaio la linea dedicata ai collegamenti con l’aeroporto sarà in esercizio fino alle 13 e, dopo una breve interruzione dalle 13 alle 15.45, riprende il servizio con ultima corsa dal Porto alle ore 21.30 e da Aeroporto alle ore 22.10. Alla vigilia di Natale tutti i Parcheggi Anm resteranno aperti fino alle ore 20, mentre il 25 dicembre anticipano la chiusura alle ore 13.30 ad eccezione di Spalti, Mancini, Frullone, Pianura e Brin. Gli ascensori pubblici Anm restano aperti il 24 e 31 dicembre fino alle 14, il 25 dicembre e il 1° gennaio anticipano la chiusura alle 13.30, il 26 dicembre e il 6 gennaio restano aperti fino alle ore 14. Gli Anm Point saranno operativi il 24 dicembre fino alle ore 20 e il giorno di Natale fino alle 13. Il servizio di assistenza telefonica alla clientela al numero verde 800639525, di infomobilità e messaggistica ai profili @anmnapoli su Facebook e Twitter, per tutto il periodo delle festività, è operativo dal lunedì al venerdì. Anche il 24 e il 31 dicembre gli operatori rispondono dalle ore 6.30 fino alle ore 20.