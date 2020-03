Anm, coronavirus: i bus non fanno fermate se troppi a bordo

Gli autisti dei bus Anm potranno non effettuare le fermate qualora a bordo ci siano già troppe persone tali da creare assembramento. Lo stabilisce una circolare diramata dall’azienda. L’autista – come si legge nella circolare – potrà non effettuare la fermata qualora a bordo ci sia all’incirca il 20 per cento della capacità di capienza complessiva prevista per il mezzo. Le fermate dovranno essere fatte qualora siano state prenotate in discesa. La misura è stata presa a ulteriore protezione del personale, ha validità immediata e fino a diverse disposizioni.