Anm, da oggi a Napoli in servizio sette nuovi autobus ibridi. A bordo telecamere per la videosorveglianza

Prosegue il percorso di radicale ammodernamento della flotta bus Anm: da oggi a Napoli entrano in circolazione 7 nuovi autobus Anm ibridi, di grande capacità. Negli ultimi 2 anni l’età media dei veicoli è passata da 17 a 10 anni di età. Il risultato è stato ottenuto con l’immissione in circolazione di 150 nuovi bus di ultima generazione, alimentati a diesel Euro 6 e a metano, a basse emissioni e ridotto impatto ambientale. A questi si aggiungeranno a breve altri 38 nuovi bus, per un rinnovo che complessivamente, ha fin qui riguardato il 45% della flotta attiva su gomma Anm. “Siamo impegnati in una profonda ristrutturazione di tutta la flotta – spiega l’Amministratore Unico Anm Nicola Pascale – come dimostrano i grandi passi avanti fatti con i nuovi bus già arrivati e ancora in arrivo. L’obiettivo è migliorare il trasporto pubblico con grande attenzione all’impatto sull’ambiente. Aumenta la trazione elettrica, su cui stiamo puntando con grande determinazione. I nuovi bus arrivano a pochi giorni di distanza dall’entrata in servizio del nuovo Ascensore di Chiaia e mentre si avviano a conclusione i rodaggi dei primi due nuovi treni della Linea 1 metropolitana, il primo dei quali ci aspettiamo entri in servizio tra un mese. C’è tanto lavoro da fare e lo perseguiamo con obiettivi chiari”. Gli autobus che entrano in servizio oggi, sono della tipologia denominata Urbanway Full Hybrid: concepiti per il servizio di trasporto urbano, soddisfano i requisiti per una trazione del tutto eco-compatibile. Si tratta infatti di un veicolo ibrido, con trazione realizzata da un motore elettrico, supportato da un motore diesel euro 6 a basse emissioni e un sistema che immagazzina energia per favorire la trazione in modalità full electric. Il bus ha quindi meno emissioni inquinanti, meno rumore e minori consumi. Gli autobus fanno parte di un lotto di veicoli acquistati dalla Regione Campania su piattaforma Consip al costo di circa 400.000 euro ciascuno, consegnati ad Anm in usufrutto oneroso. Sono lunghi 12 metri, hanno 96 posti totali di cui 25 a sedere. Sono dotati di pianale ribassato, pedana disabili e 2 posti accessibili per le persone in carrozzella, impianto di climatizzazione, telecamere per la videosorveglianza a bordo, sistema di monitoraggio satellitare e conta passeggeri. I sette bus saranno assegnati inizialmente alla centralissima Linea R2.