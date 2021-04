Anm, da oggi in circolazione a Napoli 13 nuovi autobus a metano

Tredici nuovi autobus a metano sono da oggi in circolazione per le strade di NAPOLI. Lo ha annunciato sui social il sindaco partenopeo Luigi de Magistris dopo aver partecipato al battesimo dei mezzi che vanno a rinforzare la flotta di Anm, continuando l’opera di ammodernamento del sistema del trasporto pubblico locale. I veicoli, con capacità fino a 95 persone, sono dotati anche di sistema aziendale per la localizzazione satellitare, videosorveglianza, info utenza a bordo e sistema conta passeggeri. Con questo ulteriore innesto, che si aggiunge agli oltre 150 autobus entrati in servizio negli ultimi 2 anni e mezzo (tra diesel, Euro 6, metano ed ibridi), Anm imprime un ulteriore impulso alla direzione della sostenibilità ambientale grazie all’abbattimento dell’età media che oggi è ben inferiore ai 10 anni e si riallinea agli standard nazionali. I bus saranno a servizio sia delle linee del centro città che di quelle dei quartieri periferici e in particolare modo sull’asse tra Ponticelli, Ospedale del Mare e piazza Garibaldi.