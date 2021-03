Anm, domani chiusura anticipata per la linea 1 della metro: si provano i nuovi treni. Gi orari delle ultime corse

Domani, mercoledì 24 marzo, è prevista la chiusura anticipata della metro linea 1 di Napoli. Motivo: il prosieguo dei lavori di manutenzione e le prove di circolazione in rete per la mettere in servizio, a breve, in nuovi treni della metro.Per questo motivo, gli orari delle ultime corse di domani sono i seguenti: da Piscinola alle ore 18.10; da Garibaldi alle ore 18.40. Per quanto riguarda la circolazione generale, l’Anm ricorda che venerdì 26 marzo è previsto uno sciopero di 24 ore a cui aderiscono anche i mezzi Eav.