Anm, entrano in servizio 77 autisti interinali: 20 autobus in più per turno

Entrano in servizio oggi i primi 77 autisti interinali contrattualizzati dall’Azienda Napoletana Mobilità. I nuovi autisti di bus, si presenteranno ai tre depositi di via Nazionale delle Puglie, Cavalleggeri e Piazza Carlo III. Il numero maggiore è stato assegnato al deposito di Cavalleggeri. “Diamo il via nella settimana che porta al Natale – spiega l’amministratore unico Anm, Nicola Pascale – all’inserimento nel nostro organico degli autisti reclutati a tempo determinato che andranno a supportare i nostri autisti più anziani, impegnati ogni giorno al massimo per offrire il miglior servizio possibile alla città. Il loro ingresso ci permetterà di mettere in strada circa 20 bus in più ad ogni turno, un numero che aumenterà nelle settimane successive con l’ingresso degli altri interinali”.