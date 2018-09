Anm fitta spazi commerciali nelle stazioni, istanze entro il 21 settembre

E’ ancora aperta e scade venerdì 21 settembre, la manifestazione di interesse per la locazione di spazi commerciali collocati all’interno delle stazioni della Linea 1 Metropolitana, delle Funicolari di Napoli e presso la sede direzionale dell’Azienda Napoletana Mobilità in via Gian Battista Marino 1. Sono 20 in totale e di diversa quadratura i locali messi a bando: si va dai 7 mq dei locali nella galleria commerciale di Piazza Garibaldi e nell’atrio della stazione Salvator Rosa, ai 44 mq dei locali all’ingresso della centralissima stazione Augusteo della Funicolare Centrale a quelli più ampi adiacenti la sala d’attesa della stessa stazione, che misurano 90 mq più 43 di ammezzato. Nel cuore del quartiere Vomero sono inoltre disponibili 43 mq di superficie nell’atrio stazione Vanvitelli e 137 mq di locali con ingresso da via Luigia Sanfelice, adiacente la stazione Cimarosa della Funicolare di Chiaia. Libero anche uno spazio di 200 mq al piano terra della sede direzionale ANM nel quartiere Fuorigrotta, da adibire a uso ufficio oppure commerciale. Per conoscere nel dettaglio tutte le caratteristiche dei locali (planimetrie, canoni di locazione) e termini del bando: scaricare la documentazione completa e i moduli da compilare, nella sezione bandi e gare sulla home page del sito web www.anm.it alla sotto sezione vendite e locazioni.