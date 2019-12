Anm, il sindaco de Magistris: Garantisca servizi di qualità o scioglieremo la società

Anm? La situazione è complessa. L’altro giorno è stata messa in sicurezza, e questo non è un risultato che può essere liquidato come un mera pratica burocratica”. Insomma – ha detto ancora De Magistris – “adesso l’azienda è stata messa in condizioni di operare, il 31 dicembre scade il contratto di servizio. Metterò delle condizioni: non rinnoverò il contratto di Anm se non verranno innalzate le qualità dei servizi. Con la fine dell’inverno entreranno in funzione i filobus, i treni della linea 1 arriveranno, la linea 6 verrà attivata. Se tutte queste condizioni non verranno accettate, Anm, come è stata salvata, verrà sciolta. E’ il momento di pensare ai cittadini, quindi se ciò non accade, non si può procedere i questo modo. Anm, se non garantisce il servizio, non ha modo di esistere. Io sono per il pubblico perché credo nel pubblico, ma se Anm non funziona, ci sarà un servizio privato. Ci deve essere orgoglio in tutto questo lavoro. Non credo che ogni giorno ci sia un guasto tecnico nella metropolita. Il servizio pubblico ha un senso se funziona. Erogheremo i 54 milioni solo se l’amministratore di Anm garantisce, per iscritto, una serie di condizioni. Di sinistra c’è sempre bisogno, altrimenti avremmo un vuoto clamoroso. Napoli, nonostante i periodo storico difficile, ha trovato una strada”.