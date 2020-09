Anm lancia la Linea dei tre Musei: dal 12 settembre a Napoli il bus che collega i grandi siti d’arte della città

La maestosa Collezione Farnese di Capodimonte, le antiche opere di Pompei ed Ercolano, la meravigliosa discesa nelle Catacombe di San Gennaro: da sabato 12 Settembre tre luoghi simbolo della cultura di Napoli saranno uniti dalla Linea bus 3M, in un percorso voluto dal Comune di Napoli e realizzato da Anm. La nuova Linea bus “dei tre Musei”, nasce dall’esigenza di fornire un servizio dedicato ai luoghi museali della città e al turismo che sta tornando a crescere a Napoli dopo l’emergenza Covid19.

Sulla linea hanno lavorato intensamente in questi mesi il vicesindaco con delega ai trasporti Enrico Panini, l’Assessore alla Cultura Eleonora De Majo e l’Amministratore Unico Anm Nicola Pascale. “Napoli – spiega Panini – continua il suo lavoro di crescita nei servizi ai cittadini e ai turisti. Il ritorno dei visitatori va accompagnato con il rispetto delle regole del Covid19 ma anche con un servizio come la linea 3M che dota da oggi Napoli di un filo conduttore dell’arte e della cultura. Visitare Capodimonte, scoprire il Bosco, e poi tornare in centro, nelle sale del Mann, e addentrarsi nel profondo della Napoli antica delle Catacombe, sarà ora possibile prendendo i bus dedicati Anm. Lavoriamo perché chi visita Napoli porti con sé la meraviglia ma anche la comodità di una città amica dei visitatori”. La nuova linea collega da sabato al centro città e alle stazioni M1 e M2 del Museo, i poli di Museo e Real Bosco di Capodimonte, le Catacombe San Gennaro e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), ma costituirà anche un’utile integrazione al servizio di trasporto collettivo che mette in relazione la zona Miano-Rione Lieti-Capodimonte con piazza Dante e piazza Cavour.

“Queste notizie – spiega l’Assessore De Majo – testimoniano il grande lavoro di ascolto e di collaborazione tra enti e poli culturali cittadini che quotidianamente si confrontano efficacemente tra di loro.

Il bus 3M è una riposta seria e tangibile alle richieste dei direttori dei siti culturali coinvolti, in particolare del direttore Bellenger, che chiedeva da tempo un ampliamento dell’offerta dei trasporti verso la collina. Come Assessore alla Cultura e al Turismo della città di Napoli mi sto sforzando affinchè il mio impegno sia più che mai trasversale, ben oltre la programmazione culturale, concentrandomi su un minuzioso lavoro di sintesi tra le istanze che spingono nella direzione della ripresa culturale e turistica che, nei prossimi mesi, sarà la sfida che mi aspetta”.

La linea verrà effettuata con minibus di recentissima acquisizione, tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 20 con una periodicità di 15’ sul seguente percorso: Porta Miano a Capodimonte dove effettua capolinea, Porta Piccola, via Miano, Regresso Capodimonte, corso Amedeo di Savoia, via S. Teresa degli Scalzi, via Pessina, via Conte di Ruvo, via Costantinopoli, piazza Museo e ritorno.

“La ripresa dopo l’estate – spiega Pascale – ci vede impegnati in un lavoro intenso sullo sviluppo delle linee. Mentre i nuovi treni della Linea 1 proseguono i loro viaggi notturni di rodaggio, in superficie usiamo subito al meglio i nuovi minibius, impiegandone alcuni su una linea che avvicina tre importanti Musei, un bus piccolo ed agile che rende più vicina Capodimonte e passa anche davanti all’ascensore della Sanità portando i turisti alle meraviglie della Catacombe o alla scoperta dei vicoli del cuore di Napoli”.

La nuova Linea Bus 3M sarà presentata giovedì 10 settembre alle ore 11.00 nell’ambito della Conferenza Stampa della mostra “Gemito, dalla scultura al disegno”. Per i giornalisti è prevista una corsa riservata per raggiungere Capodimonte alle ore 11.00 con partenza dalla fermata adiacente la metro linea 2 di piazza Cavour (fino ad esaurimento posti). Per salire a bordo è necessaria la prenotazione da inviare a mezzo e-mail all’indirizzo mu-cap.ufficiostampa@beniculturali.it indicando nome, cognome e testata di riferimento.