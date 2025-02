Anm, Manfredi: Ticket a 1,50? Mi sembra ragionevole

“L’idea di uniformare il costo dei biglietti e portarli tutti a 1,50 euro mi sembra ragionevole. Oggi noi abbiamo la tariffa più bassa d’Italia, ma ne discuteremo nei tavoli giusti. E’ una forma di semplificazione anche considerando le difficoltà che registriamo dall’utenza rispetto, soprattutto, all’utilizzo del biglietto di corsa singola e della presenza di vari gestori del trasporto”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispetto alla possibilità lanciata dall’assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, dalle pagine di La Repubblica, di portare tutti i biglietti Anm (metro, funicolari e autobus) al costo di 1.50. Rispetto ai tempi di apertura della nuova stazione Centro direzionale della linea 1 della metropolitana, il sindaco ha indicato il mese di marzo come quello giusto, ma tenendo sempre conto della complessità dei collaudi in corso. Manfredi ha altresì riferito che è stato approvato il piano triennale di assunzioni in Anm che – ha evidenziato – “è fondamentale perché oggi noi abbiamo grandi difficoltà per la mancanza di macchinisti e operatori di stazioni che ci crea il problema sull’orario ridotto di linea 6 e anche rispetto all’impossibilità di aggiungere ulteriori treni sulla linea 1”.