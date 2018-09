Anm potenzia i collegamenti con l’Ospedale del Mare

Nuovi collegamenti per l’Ospedale del Mare che diventa pienamente operativo con l’apertura del pronto soccorso prevista per la metà del mese di settembre. A partire da mercoledì 12 settembre, l’Azienda Napoletana Mobilità raddoppia i collegamenti da piazza Garibaldi verso il nosocomio: la Linea bus urbana 195 (Argine-Ospedale del Mare-Brin) viene potenziata per garantire una frequenza programmata delle corse ogni 20 minuti. Percorso nuovo invece per la Linea suburbana 116 (Brin-ODM-Cercola) che senza sacrificare la precedente pianificazione, subisce una leggera modifica del tragitto funzionale agli spostamenti dell’utenza diretta all’ospedale da piazza Garibaldi, con corse programmate ogni 20 minuti. E’ inoltre confermata la Linea suburbana 175 (Pollena-S. Sebastiano-ODM-Brin) che garantisce il collegamento dall’Ospedale del mare verso piazza Garibaldi sempre con una frequenza corse di 20′.

La mobilità dai Comuni limitrofi verso l’Ospedale e viceversa è soddisfatta attraverso una variazione di percorso della Linea 158, (Cercola, San Giorgio – Portici – ODM-) che oltre a servire i Comuni di Cercola, San Giorgio, Portici e il territorio della VI Municipalità del Comune di Napoli, raggiungerà anche l’Ospedale del mare. Di seguito sono indicati nel dettaglio i nuovi percorsi delle linee 116 e 158:

Linea 116:Proveniente da Napoli, da via Volpicella, svolta a dx per via B. Longo, a sx per v.le delle Metamorfosi, inversione di marcia alla rotatoria dell’Ospedale del Mare, v.le delle Metamorfosi, via Russo, via Pancini, via Martiri della Libertà, via De Meis e percorso ordinario.

Linea 158:Proveniente da Cercola, da via B. Longo (Napoli), svolta a sx in viale delle Metamorfosi, (fermata fronte Ospedale del Mare n. 4912), rotatoria Ospedale del Mare, via della Villa Romana, via B. Longo e percorso invariato; Proveniente da S. Giorgio a Cremano, da via B. Longo (Napoli), svolta a dx per via della Villa Romana, rotatoria Ospedale del Mare, viale delle Metamorfosi (fermata alt. Ospedale del Mare), via Russo, via Pancini, via Martiri della Libertà e percorso ordinario.