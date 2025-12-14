Anna Amalia Villaccio nominata Assistente del Governatore del Rotary Distretto 2101

Anna Amalia Villaccio, socia fondatrice del Rotary Club Valle Telesina, è stata nominata assistente del governatore del Distretto 2101 per l’Anno Rotariano 2025/2026. La nomina è stata accolta con grande apprezzamento dal presidente del Club Ferdinando Ceglia e dal consiglio direttivo, che hanno evidenziato il valore del riconoscimento per l’intera realtà rotariana del territorio.

Architetta e già presidente del Club per due mandati, Villaccio ha svolto negli anni un ruolo centrale nella crescita del Rotary Valle Telesina, distinguendosi per l’attenzione ai temi culturali, sociali e allo sviluppo della comunità locale, nel solco dei principi rotariani del servizio.

Nel nuovo incarico affiancherà il governatore eletto Giuseppe Nardini, contribuendo al coordinamento dei Club e al raggiungimento degli obiettivi distrettuali attraverso progetti condivisi e collaborazione tra le realtà associative.

Secondo il presidente Ceglia, l’esperienza e la visione di Villaccio rappresentano “una risorsa strategica per il Distretto”, capace di coniugare competenza, rigore istituzionale e sensibilità culturale.