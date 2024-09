Anna Belardi e Barbara Vita, Nestlé Italia rinnova Marketing e IT Business

Nestlé Italia annuncia le nomine di Barbara Vita come head of Marketing per Italia e Malta e di Anna Belardi come IT Business Relationship manager e Digital Officer per gli stessi mercati. Entrambe hanno assunto i loro incarichi a luglio, entrando a far parte del Leadership Board del gruppo.

Vita, con una lunga carriera in Nestlé, sarà responsabile di settori chiave come Media, Insights & Analytics, Consumer Experience, Marketing Excellence, Innovation Acceleration e Nutrition Health Wellness. Laureata in Economia all’Università Cattolica di Milano e con un master in Management Distributivo, ha maturato un’importante esperienza internazionale presso il quartier generale di Nestlé a Vevey. Le sue competenze spaziano dal marketing al trade marketing, dalla trasformazione digitale alla centralità del consumatore. Alla guida di un team di circa 25 professionisti, il suo obiettivo sarà trasformare il marketing dell’azienda per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori e far crescere giovani talenti nel settore.

Belardi, che si unisce a Vita nel Leadership Board, ricopre ora il ruolo di IT Business Relationship Manager e Digital Officer per Italia e Malta. Laureata in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing all’Università Bocconi di Milano, Belardi è entrata in Nestlé nel 1998, sviluppando una vasta esperienza in marketing, trade marketing, vendite, project management e IT. Ora responsabile di un dipartimento di oltre 50 persone, guiderà la trasformazione digitale del mercato italiano, sfruttando tecnologie e dati per ottimizzare i servizi e il supporto IT in linea con le priorità strategiche dell’azienda.