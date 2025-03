Anna Castiglia pubblica il nuovo singolo “Decostruire” e parte per il “Mi piace tour”. Stasera al Bolivar

È disponibile ovunque Decostruire, il nuovo singolo di Anna Castiglia, pubblicato da OTR Live e ADA Music Italy. Il brano è stato presentato in anteprima live ieri sera all’Hiroshima Mon Amour di Torino, durante la data zero del “MI PIACE TOUR”, che porterà l’artista in giro per l’Italia con un nuovo progetto discografico.

Prodotto insieme a Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo, Decostruire è un brano che parla di libertà, disillusione e ricerca di sé. Con un testo tagliente e provocatorio, Anna Castiglia riflette sulla necessità di abbattere i compromessi e le aspettative imposte dalla società e dalle relazioni.

Non è solo una canzone, ma un atto di ribellione e di coraggio, un viaggio interiore che invita a smantellare il passato per ricostruire se stessi. Il tutto accompagnato da una melodia coinvolgente, che trasmette l’urgenza di un cambiamento personale e collettivo.

Parallelamente all’uscita del singolo, Anna Castiglia è pronta a calcare i palchi italiani con il suo “MI PIACE TOUR”, che prende il nome dal suo primo album MI PIACE .

«In questo tour, a differenza di quello precedente, tutto il repertorio è già edito. I brani che lo compongono sono finalmente usciti! Ma non mi sono fermata qui: ho voluto inserire anche delle novità e qualche sorpresa con un tocco più teatrale», racconta l’artista.

I suoi live sono un’esperienza coinvolgente e unica, in cui generi musicali diversi si mescolano in un’atmosfera di buonumore, ironia e riflessione. Il pubblico si trova immerso in un viaggio tra leggerezza e profondità, che riesce a trasmettere consapevolezza e maturità attraverso la musica.

Il tour, prodotto da OTR Live, farà tappa in diverse città italiane tra l’inverno e la primavera, con alcune date già sold out:

27 FEBBRAIO – TORINO – Hiroshima Mon Amour (SOLD OUT)

– Hiroshima Mon Amour 1 MARZO – NAPOLI – Teatro Bolivar

– Teatro Bolivar 6 MARZO – PALERMO – I Candelai

– I Candelai 7 MARZO – CATANIA – Zō Centro Culture Contemporanee

– Zō Centro Culture Contemporanee 8 MARZO – RENDE (CS) – Mood Social Club

– Mood Social Club 13 MARZO – MILANO – Santeria Toscana 31 (SOLD OUT)

– Santeria Toscana 31 21 MARZO – BARI – Officina Degli Esordi

– Officina Degli Esordi 22 MARZO – ROMA – Largo Venue

– Largo Venue 27 MARZO – BOLOGNA – Locomotiv Club

I biglietti sono disponibili su OTR Live.

Con Decostruire e il MI PIACE TOUR, Anna Castiglia si conferma una delle voci più originali e interessanti della scena musicale italiana, capace di unire introspezione, ironia e sperimentazione in un racconto autentico e potente.