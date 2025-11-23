Anna chiama e le sue Baddies rispondono: il tour tutto esaurito

Milano, 23 nov. (askanews) – Che rumore fa la felicità delle teenager? Per capirlo bisogna andare a un concerto di Anna Pepe e sentire le urla impazzite di gioia delle sue fan adolescenti e preadolescenti, ma ci sono anche tante bambine che sognano di essere Vera Baddie. Il fenomeno Anna per gli adulti spesso risulta incomprensibile, ma sta di fatto che il debutto al Forum a Milano, che ha dato ufficialmente il via al suo primo tour nei palasport italiani, è un successo di enormi proporzioni. Anna ha chiamato e le sue Baddies hanno risposto in massa, in un rito collettivo che consacra la rapper di La Spezia come una star. Sabato 22 novembre 2025 l’Unipol Forum di Milano, dove è attesa per altre due date del Vera Baddie TOUR 2025 oggi e domani sera, era gremito in ogni ordine di posto e anche le altre date completamente sold-out. Con Vera Baddie Tour 2025 prodotte e realizzate da Vivo Concerti, Anna ha costruito un vero manifesto generazionale: un’esperienza capace di creare un legame autentico con chi la segue e di parlare a un grande pubblico, abbattendo distanze e barriere. La sua forza sta proprio in una visione artistica riconoscibile tanto che il palco riproduce un enorme lettore CD portatile. Omaggio all’oggetto iconico tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, Anna domina lo stage mentre il coperchio aperto si trasforma in uno schermo su cui scorrono dei visual, che evocano l’estetica e l’energia di quegli anni. Ad arricchire lo show, l’artista – oltre a prevedere tre cambi outfit all’insegna del glamour – è accompagnata da un corpo di ballo composto da 10 performer, 6 ragazze e 4 ragazzi, le cui coreografie sono curate da Carlos Díaz Gandía, coreografo e ballerino spagnolo che ha già collaborato con Will Smith, Nathy Peluso e Mahmood.

La scaletta crea la giusta atmosfera, facendo ballare e scatenare il pubblico, in quanto mescola un solido immaginario fashion, rap, pop e trap a una scrittura sempre velata d’ironia, mantenendo uno stile internazionale. Durante la serata trovano spazio tutte le più grandi hit, che hanno reso ANNA una vera e propria icona negli ultimi anni: dall’apertura con “TT LE GIRLZ”, “Gasolina”, “30°C”, “Una tipa come me”, “BBE”, “Bando”, fino all’ultimo singolo “Désolée”. Non manca nemmeno un momento più intimo piano e voce con “DIVERSITÀ”, “3 di Cuori” e “1MOMENTO”. Il risultato è uno show che conferma quanto ANNA sappia trasformare il palco in un luogo d’incontro reale con i suoi fan, rendendo ogni performance un’esperienza da condividere. Per tutte le date del tour sarà presente un diffusore della fragranza Cotton Candy: un elemento distintivo che rende lo show il primo live in Italia a utilizzare questa essenza, studiata per offrire al pubblico un’esperienza olfattiva immersiva e davvero unica.

Il 2025 è stato un anno incredibile per Anna: ad oggi risulta tra le 20 rapper più ascoltate nel mondo su Spotify del 2025, accanto a nomi quali Doja Cat, Nicki Minaj e Cardi B. È stata premiata ai “Billboard Women in Music Awards” a marzo a Los Angeles come “Woman of the Year – Italia”, in una cerimonia che l’ha vista sul palco assieme a superstar del calibro di Doechii, Jennie delle Blackpink e Gracie Abrams. Il suo ultimo singolo “Désolée” (Platino) è risultato il brano più ascoltato dell’estate, rimanendo in vetta della classifica singoli (FIMI/NIQ) per 6 settimane.

Anna è l’artista femminile con il maggior numero di copie vendute nel 2024, secondo la classifica FIMI/NIQ. Il suo album di debutto, “Vera baddie” (certificato 4xPlatino) è stato il disco rimasto più a lungo alla prima posizione nel corso dell’anno, il terzo più venduto in assoluto e il primo tra quelli di un’artista donna. Inoltre, ANNA è l’artista femminile con più certificazioni FIMI nel 2024, con oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate. A soli 22 anni, ANNA è ufficialmente l’artista femminile più giovane ad aver conquistato oltre 15 primi posti nella classifica singoli FIMI, dalla sua istituzione nel 1997 a oggi.