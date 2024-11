Anna Del Sorbo nuova presidente di Piccola Industria Campania

Anna Del Sorbo, Direttore Generale della Idal Group – azienda napoletana del settore navale, civile e industriale – è stata eletta oggi presidente del Comitato Piccola Industria Confindustria Campania per il quadriennio 2024/2028, subentrando a Pasquale Lampugnale Vice Presidente Piccola Industria Confindustria. “Dobbiamo sviluppare strategie che puntino – ha dichiarato Anna Del Sorbo – sulle relazioni tra le aziende, tra queste e i fornitori, tra il tessuto produttivo nel suo complesso e le istituzioni, forze sociali, il mondo accademico e della ricerca, i centri dell’innovazione tecnologica, gli organismi culturali”. Per la nuova presidente di Piccola Industria Campania, “si dovrà operare come in un cantiere, partendo dalle effettive esigenze delle Pmi, con cui terremo un dialogo costante”.

Tra i punti qualificanti delle linee programmatiche di Anna Del Sorbo, vi è la scelta di muovere “da priorità strategiche, che, in una logica non totalizzante e dunque aperta alle eccezioni, identificheremo in tre grandi filiere: Economia del Mare, Meccatronica e Agroalimentare, con una attenzione anche ai diversi comparti del Made in Italy in cui la Campania vanta spesso autentiche eccellenze”.

La formazione e le risorse umane saranno i punti d’attacco di strategie e azioni della Piccola Industria, con la promozione di percorsi di team building e mentoring, oltre che di pratiche di welfare aziendale. Tra i progetti in campo proposti da Anna Del Sorbo, la creazione di una Pmi Academy che diffonda cultura d’impresa e la realizzazione di un Portale delle Pmi campane.