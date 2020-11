Anna Di Fusco Cecere responsabile Ugl a Castelvolturno

Sarà Anna Di Fusco Cecere la Responsabile zonale Ugl del comune domizio di Castelvolturno; è quanto si apprende da una nota trasmessa questa mattina agli organi di stampa dal sindacato di Via Vivaldi. “La Ugl Caserta continua ad estendere la sua qualificata presenza in ogni angolo di terra di lavoro” ha dichiarato il Segretario Territoriale Ferdinando Palumbo “lo fa ancora una volta puntando su una donna che rappresenterà la nostra organizzazione su un territorio che ho definito sin dal giorno della mia elezione il luogo dal quale far partire il riscatto dell’intera provincia”.

“Mi accingo ad intraprendere questa avvincente avventura col massimo dell’impegno” ha commentato Cecere “l’intento è quello di assicurare ogni tipo di assistenza ai cittadini che vorranno rivolgersi alla Ugl. Il mio sentito ringraziamento va al segretario Ferdinando Palumbo ed alla sua squadra di collaboratori che hanno risposto su di me la loro fiducia, col loro aiuto sono certa cresceremo nei numeri e nella capacità di interfaccia con la locale amministrazione”.