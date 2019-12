Anna Masecchia rappresentante dei professori associati nella Consulta Universitaria del Cinema

Giulia Anastasia Carluccio, professoressa ordinaria di Cinema, Fotografia, Televisione presso l’Università di Torino dove è prorettrice, è stata confermata presidente della Consulta Universitaria Cinema (CUC) per il biennio 2020-2021. L’elezione è avvenuta nell’annuale assemblea che si è svolta lo scorso 29 novembre all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e che ha rinnovato le cariche statutarie: Ruggero Eugeni (Università Cattolica Sacro Cuore) e Stefania Parigi (Università Roma Tre), in rappresentanza dei professori ordinari; Claudio Bisoni (Università di Bologna) e Anna Masecchia (Università di Napoli) in rappresentanza dei professori associati; Marco Cucco e Paola Brembilla (Università di Bologna) in rappresentanza dei ricercatori; Giovanna Maina (Università di Sassari) in rappresentanza dei docenti a contratto e assegnisti di ricerca. La Consulta Universitaria del Cinema, fondata nel 1990, riunisce i docenti e i ricercatori universitari dell’area cinema, televisione, fotografia e media audiovisivi. Costituisce un importante punto di riferimento nel panorama scientifico nazionale promuovendo e favorendo iniziative di ricerca e di confronto culturale volte ad ampliare e potenziare la presenza delle discipline attinenti il cinema e gli audiovisivi nell’università italiana.