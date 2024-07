Anna Petta eletta presidente del Consorzio sociale Valle dell’Irno

“Sono estremamente onorata di annunciare di essere stata eletta presidente dell’Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno Ambito S6″. Questo incarico rappresenta per me un’importante responsabilità e un’opportunità per continuare a promuovere l’eccellenza e l’innovazione nel settore dei servizi sociali. Il Consorzio sociale Valle dell’Irno Ambito S6 rappresenta oggi un modello organizzativo di eccellenza che ha rivoluzionato il modo di fare assistenza, con efficienza, efficacia e trasparenza. Questo risultato è frutto di un impegno collettivo e della collaborazione tra diversi comuni del territorio”. Ad annunciarlo è la sindaca del Comune di Baronissi Anna Petta sbito dopo l’elezione a presidente dell’azienda consortile.

Il Consorzio Valle dell’Irno, con sede a Baronissi, “si propone come modello di welfare inclusivo e di piena esigibilità dei diritti universali, in coerenza con la Carta Sociale Europea che sancisce l’effettivo esercizio del diritto ad una qualità della vita sostenibile per tutti i cittadini”. “La mission dell’azienda consortile – prosegue la nota – si fonda su una ridefinizione dei processi organizzativi interni e su un indirizzo politico-programmatico coerente con il disegno di legge regionale che intende promuovere la stabilizzazione della rete dei servizi e degli interventi sociali sul territorio, migliorando la qualità di vita delle persone. Un’ampia gamma di servizi offerti: assistenza domiciliare alle persone anziane e agli alunni con disabilità, attività per i minori ed adolescenti, sostegno alla famiglia, recupero delle donne vittime di violenza, con l’ausilio di professionalità qualificate, maturate nel tempo, al servizio dei cittadini per dare risposte concrete ai loro bisogni”.