Anna Rosa Marra d.g. dell’Agenzia Italiana del Farmaco

Annarosa Marra è stata nominata direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), sostituendo così Nicola Magrini a fine mandato. La funzionaria con maggior anzianità dell’ente assume il titolo in maniera transitoria, con ogni probabilità per i prossimi due o tre mesi, ovvero il tempo necessario al decreto attuativo del governo di rendere operativa la riforma dell’AIFA.

Marra, dirigente farmacista dell’Agenzia italiana del farmaco, nata a Nocera lnferiore (Salerno), il 25 aprile 1965, dirige in passato l’Area Vigilanza Post-Marketing. È già responsabile Ufficio Autorizzazioni all’Immissioni in Commercio e ad interim Responsabile Ufficio per le Procedure Comunitari