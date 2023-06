Anna Tatangelo madrina del Napoli pride

Sarà Anna Tatangelo la madrina dell’edizione 2023 di Napoli pride. Ad annunciarlo il direttore artistico del pride, Diego di Flora che ha anche anticipato una serie di iniziative che avranno come location, a partire dal 24 giugno per una settimana, Palazzo Fuga. “La novità di questa edizione – ha scritto in una nota stampa il direttore – sta nell’ampio programma di eventi, dibattiti, presentazione di libri e iniziative socio-culturali”. “Quando Diego mi ha chiamata – e’ il commento della Tatatangelo riportato dal comunicato – non ho esitato a dirgli di si. Sono emozionata e felice di poter dare il mio contributo e di poter stare dalla parte giusta. Ho sempre lottato per l’uguaglianza e la libertà di tutti. I diritti della comunità lgbtq+ mi sono a cuore e sia durante la parata che sul palco del Napoli Pride la mia presenza servirà a ribadire il concetto “. La parata, la quarta curata da Diego di Flora, e’ prevista per il primo luglio ed il concerto sul palco allestito sul lungomare sarà aperto da Paola Turci presente al pride con la compagna Francesca Pascale. “Le ho chiesto di aprire lo show – ha detto Diego di Flora – perché è un’artista completa che con la sua musica riesce a trasmettere messaggi importanti anche per la comunità lgbtq+”.