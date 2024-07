Anna Tavano a capo della divisione europea del colosso bancario HSBC

Dopo essere stata nominata co-head of Global Banking per l’Europa Continentale di HSBC nell’ottobre 2021 e head of Wholesale Banking Italy nel marzo 2022, Anna Tavano assume la guida completa della divisione internazionale della banca originaria di Hong Kong.

Tavano è entrata in HSBC Italia come head of Global Banking nel dicembre 2018. Laureata in economia e finanza presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ha accumulato oltre 26 anni di esperienza in primarie istituzioni finanziarie a Londra e Milano, con un focus su deal origination, advisory ed execution.

Prima di entrare in HSBC, Tavano è stata managing director di Citigroup nella divisione Corporate and Investment Banking, vicepresidente della Corporate Bank in Italia e responsabile del settore pubblico, occupandosi di grandi clienti aziendali e del settore pubblico. Ha iniziato la sua carriera in Citi a Londra nel 1997 e dal 2000 ha lavorato nella divisione Fixed Income – Capital Markets, guidando il team di origination ed execution per operazioni di finanza strutturata e principal finance per istituzioni finanziarie, imprese e governi centrali del Sud Europa.