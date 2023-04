Annalena Benini nuova direttrice del Salone del libro di Torino

Annalena Benini sarà la direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino per il triennio 2024-2026. La nuova direzione del festival sarà presentata nel pomeriggio a palazzo Madama, a Torino.Benini succede al Nicola Lagioia, autore di libri, tra gli altri come La ferocia, Premio Strega e premio Mondello nel 2015 e La città dei vivi, che ha diretto il Salone del libro di Torio a partire dal 2016. Nel novembre dello scorso anno, Lagioia ha annunciato la sua intenzione di non ricandidarsi alla guida della kermesse. Guiderà la manifestazione torinese fino all’edizione 2023.Alla conferenza di questo pomeriggio saranno presenti il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo, il presidente dell’Associazione Torino la Città del Libro, Silvio Viale.