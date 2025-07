Annalisa annuncia l’uscita dell’album “Ma io sono fuoco”

Milano, 28 lug. (askanews) – “Ma io sono fuoco” è il titolo scelto da Annalisa per il suo nuovo progetto discografico che verrà pubblicato nell’autunno 2025.

Un titolo che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità. Fuoco come scintilla creativa e soprattutto trasformazione; con queste parole, infatti, annuncia sui social la prossima uscita, lasciando spazio all’immaginazione: “Quando è tutto da rifare, io mi posso trasformare, pensi che mi faccia male, ma io sono fuoco”

Il singolo che ha dato il via al suo nuovo corso musicale è “Maschio” che, pubblicato a maggio, ha raggiunto il numero 1 della classifica radiofonica e si è mantenuto stabile nella Top 10 della classifica FIMI per settimane, facendole raggiungere il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 della classifica FIMI, e ora la cantautrice è pronta a tornare con un nuovo, attesissimo progetto discografico.

Annalisa, inoltre, sarà live dal 15 novembre con il “CAPITOLO I” del suo nuovo viaggio nei principali Palasport italiani (organizzato da Friends & Partners)

Questo il calendario completo, info friendsandpartners.it: sabato 15 novembre @Jesolo (VE)- Palazzo del Turismo (data zero) Domenica 16 novembre @Jesolo (VE)- Palazzo del Turismo martedì 18 novembre @Padova – Kioene Arena venerdì 21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport Sabato 22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport lunedì 24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum venerdì 28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT Sabato 29 novembre @Milano – Unipol Forum martedì 2 dicembre @ Eboli (ASA) – Palasele venerdì 5 dicembre @Bari – Palaflorio Sabato 6 dicembre @Bari – PalaFlorio NUOVA DATA mercoledì 10 dicembre @Bologna – Unipol Arena sabato 13 dicembre @Torino – Inalpi Arena

Con un totale di 52 Platini, 13 Oro, Annalisa è la donna più certificata del 2024, oltre 200 mila biglietti venduti nei live del 2024, prima artista femminile ad entrare nella classifica Top 100 di Billboard Usa e ai vertici della classifica annuale. Con il sesto Disco di Platino di “Mon Amour” Annalisa è la prima donna solista a raggiungere questo risultato. Dopo un tour di sold out e di successi ha annunciato il Capitolo 1 del nuovo corso con una serie di concerti nei palasport italiani a novembre 2025.