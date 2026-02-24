Annalisa Tardino alla presidenza dell’Autorità Portuale Sicilia Occidentale

Si sblocca la partita per la guida dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha infatti firmato l’intesa con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per la nomina di Annalisa Tardino alla presidenza dell’Autorità portuale che gestisce, tra gli altri, il porto di Palermo. Il via libera definitivo è stato annunciato dallo stesso Salvini nel corso di un collegamento video con la direzione della Lega Sicilia a Messina, confermando la designazione. Avvocato e politico, Tardino è stata eurodeputata per la Lega nella legislatura 2019–2024, dove ha fatto parte della commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni. In precedenza ha ricoperto il ruolo di assessore nel Comune di Licata e ha maturato esperienza in ambito amministrativo e istituzionale, con particolare attenzione ai temi del territorio, della legalità e dello sviluppo infrastrutturale.