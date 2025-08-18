Annalisa Tardino commissario dei Porti della Sicilia Occidentale

Il ministro Matteo Salvini firma il decreto con cui viene conferito all’avvocato Annalisa Tardino l’incarico di commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, che gestisce i porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle, Licata e Gela. L’incarico di vertice consente di garantire la piena operatività e lo sviluppo dell’Autorità, in continuità con le politiche nazionali di rilancio del sistema portuale e logistico. La nomina è formalmente comunicata alla Regione Siciliana nella stessa data del provvedimento. Il Mit ribadisce il proprio impegno a sostenere la crescita dei principali scali della Sicilia occidentale e conferma la centralità del porto di Palermo nel sistema infrastrutturale e marittimo nazionale.