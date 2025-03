Annamaria Barrile nuovo direttore generale di Utilitalia

Annamaria Barrile è il nuovo direttore generale di Utilitalia, la federazione che rappresenta le aziende italiane attive nei servizi pubblici di acqua, ambiente, energia e rifiuti. Succede a Giordano Colarullo, dimissionario, e assumerà ufficialmente l’incarico a inizio aprile. Siciliana, Barrile si laurea con lode in Scienze Politiche e consegue un dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo. Ha una solida esperienza nelle relazioni istituzionali a livello nazionale e internazionale, sviluppata in aziende e organizzazioni di prestigio. Dopo un’esperienza in Deloitte Consulting, entra nel Gruppo Finmeccanica (oggi Leonardo), dove ricopre ruoli di responsabilità sia nella holding che nelle controllate Alenia Aeronautica e Telespazio, guidando le relazioni internazionali e istituzionali.