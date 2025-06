Annamaria Colao e Giovanni Esposito: due federiciani nel Consiglio Superiore di Sanità

Tra i trenta nuovi membri del Consiglio Superiore di Sanità, per il triennio 2025-2028, figurano anche due docenti dell’Università Federico II di Napoli. Si tratta di Annamaria Colao e Giovanni Esposito che entrano a far parte dell’organo tecnico consultivo di primo piano, su nomina del ministro della Salute, Orazio Schillaci. Giovanni Esposito, riconosciuto a livello nazionale nell’ambito della cardiologia interventistica italiana, è professore ordinario in malattie dell’apparato cardiovascolare e direttore dell’Uoc di Cardiologia, emodinamica, UTIC dell’Azienda ospedaliera federiciana ed è presidente della Scuola federiciana di medicina e chirurgia; Annamaria Colao è professore ordinario di Endocrinologia presso il Dipartimento di medicina clinica e chirurgia ed è responsabile della cattedra Unesco ‘Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile’, inoltre è indicata tra i top italian scientists e top woman scientist italiana. La nuova nomina è un’ulteriore conferma dell’importanza scientifico istituzionale dei due docenti. Il Consiglio Superiore di Sanità è chiamato a fornire pareri e supporto tecnico su tutte le principali questioni sanitarie: dalla ricerca scientifica all’organizzazione dei servizi, contribuendo così a garantire la tutela della salute pubblica e il miglioramento del Servizio sanitario nazionale.