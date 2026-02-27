Annamaria Colao presenta “Il Digiuno su Misura” al Pineta Grande Hospital

Martedì 3 marzo, alle ore 10.30, nell’Auditorium del Pineta Grande Hospital, si terrà la presentazione del libro “Il Digiuno su Misura” di Annamaria Colao, neuroendocrinologa, professoressa ordinaria di endocrinologia, vicepresidente del Consiglio superiore di sanità e figura di riferimento nel campo della prevenzione e della salute metabolica.

L’incontro propone un approfondimento su un tema al centro del dibattito scientifico e sociale: il digiuno personalizzato come strumento di prevenzione e supporto terapeutico. Nel volume, l’autrice illustra con rigore scientifico e linguaggio accessibile come un approccio calibrato sulle caratteristiche individuali possa contribuire al miglioramento dello stato di salute, alla regolazione del metabolismo e alla prevenzione di numerose patologie.

Dialogo con l’autrice

Dopo i saluti del vicepresidente del gruppo “La Nuova Domiziana Spa – Pineta Grande”, Beniamino Schiavone, il giornalista Geo Nocchetti intervisterà l’autrice.

L’iniziativa conferma l’impegno della struttura nella promozione della cultura della salute e nella diffusione di informazioni scientifiche autorevoli e accessibili alla comunità. L’ingresso è libero.