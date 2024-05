Annamaria Staiano presidente dell’Espghan (Società europea di gastroenterologia, epatologia e nutrizione)

Annamaria Staiano, presidente della Società Italiana di Pediatria, professore ordinario di Pediatria presso l’Università di Napoli Federico II e direttore dell’Uoc di Pediatria generale dell’Azienda ospedaliera universitaria federiciana, è la nuova presidente della Società Europea di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (Espghan). La proclamazione è avvenuta al 56° Meeting Annuale della Società Scientifica europea che si è tenuto a Milano dal 15 al 18 maggio. Già Tesoriere Espghan dal 2016 al 2022, la Prof.ssa Staiano ricoprirà la carica di Presidente fino al maggio 2027, succedendo all’uscente, il tedesco Prof. Ulrich Baumann. “Sono profondamente grata e onorata per questa prestigiosa nomina, che rappresenta un importante riconoscimento non solo per la Pediatria e la Gastroenterologia italiana, ma anche per la scuola napoletana che è l’unica, in tutta Europa, ad aver potuto esprimere ben tre Presidenti dell’Espghan. Infatti, la scuola napoletana, grazie anche ai miei illustri predecessori, i professori Salvatore Auricchio e Riccardo Troncone, ha contribuito in modo significativo al progresso della ricerca pediatrica e gastroenterologica”, afferma Annamaria Staiano. “Intendo concentrare il mio impegno su una ricerca ancora più avanzata, per migliorare la salute dei bambini che soffrono di problemi gastroenterologici. Una sfida sempre più urgente di fronte all’aumento dei casi registrati”.