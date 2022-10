Annessione forzata di Taiwan alla Cina, Pechino accelera. Gli Usa: Rischio di crisi economica globale

La Cina sta “portando avanti i piani di annessione di Taiwan in tempi molto più rapidi” sotto Xi Jinping: è l’ammonimento del segretario di Stato Usa Antony Blinken, che torna a sottolineare i rischi di una crisi economica globale se l’isola finisse inglobata dalla Cina. Il responsabile americano, riferisce il Guardian, ha sostenuto in una conversazione con Condoleezza Rice alla Stanford University che Pechino “ha deciso che lo status quo non è più accettabile e vuole procedere alla riunificazione in tempi molto più rapidi. Se non riuscirà con metodi pacifici userà quelli coercitivi, eventualmente la forza per raggiungere i propri obiettivi”.