Anni ’20: analogie e contrasti tra il decennio in corso e lo stesso periodo del secolo scorso

Il risultato delle elezioni in Germania lascia il mondo interdetto e, soprattutto, perplesso. Che nel paese dove la birra scorre a fiumi, sia con il bel tempo che con quello da tregenda, fosse in fieri da tempo una decisa determinazione di cambiare la composizione della Cancelleria, lo si notava senza sforzo ormai da tempo. Prova ne è l’affluenza alle urne: non si contavano così tanti votanti dalle elezioni del ’90. La sorpresa, o qualcosa che si avvicina a essa, è stato il risultato della tornata elettorale della scorsa settimana: si è attestato a destra della destra, nello spazio politico dove é attiva l’ultradestra. La frittata è fatta, ora bisogna che si raffreddi per poterne percepire il profumo e provarne il sapore. Intanto può essere di aiuto, almeno per fiutare l’aria che sta spirando fuori dei confini del Paese, ma sempre all’ interno della UE, più precisamente nella zona del cuore della Ninfa Europa, iniziare a sondare la nuova realtà con diversi retaggi del passato. È così che emergono senza sforzi inquietanti analogie con quanto accadde, in Germania e non solo, circa un secolo fa. In seguito a cambiamenti epocali e forti scontri sociali nel paese dove si erge il monte Taunus, i principali settori produttivi, quelli dell’ acciaio della Ruhr, del carbone e l’industria boschiva (del legno), andarono velocemente in crisi. Tenne solo l’agricoltura e l’allevamento di bestiame che diedero un contributo notevole per mantenere integro il tessuto sociale. A colmare la misura diede il suo sostanzioso contributo una delle code della Grande Crisi del ’29 negli USA, che continuarono a allungarsi nel resto del Mondo. Fu così che il mostro politico economico del Nazismo (approposito di ultra destra) si sviluppò e il seguito, negativo e anche più, è riportato nei vari supporti scritti e audiovisivi del tempo. Senza accampare minimamente la presunzione di valutare l’attuale situazione tedesca, la parte economica in primis, è bene ricordare che a essa va a aggiungersi (o ne è fuoriuscita prima ?) la crisi economica e sociale che da qualche anno sta spingendo quella nazione verso l’angolo. Anche in tal caso quella che fu la locomotiva che trascinava vagoni provenienti da tutto il continente, sta arrancando faticosamente in salita e una sua fermata comporterebbe una resa incondizionata agli effetti avversi di un trend che sta coinvolgendo numerosi altri stati. C’è un elemento che lascia spazio alla speranza: nel terzo decennio dello scorso secolo il progetto di un’ Europa Unita non era nemmeno in mente Dei. Attualmente il vincolo di solidarietà con gli altri stati che formano quella federazione esiste e dovrebbe funzionare. O no ?.