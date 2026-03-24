Anno giudiziario dei Tribunali ecclesiastici, giovedì 26 nel Duomo di Napoli la cerimonia d’inaugurazione

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in foto il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli

Giovedì 26 marzo, alle ore 10, nella Basilica di Santa Restituta nel Duomo di Napoli, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale Metropolitano Napoletano e di Appello e del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo. La celebrazione sarà presieduta dal cardinale Don Mimmo Battaglia, moderatore di entrambe le istituzioni.

L’evento inizierà con la preghiera e il saluto del Cardinale, seguito dalle relazioni di Mons. Antonio Foderaro e di P. Luigi Ortaglio ofm, vicari giudiziali dei rispettivi tribunali, che illustreranno l’attività svolta nell’ultimo anno. La prolusione conclusiva sarà affidata a S.E. Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, sul tema: «Il processo di nullità matrimoniale: sinergia tra ordine giudiziario, promozione del bene delle famiglie in difficoltà e difesa del vincolo matrimoniale».

In occasione della cerimonia sarà presentato anche il nuovo Sportello di accompagnamento del Servizio diocesano di assistenza canonica, rivolto ai fedeli separati e gestito da consulenti esperti in scienze umane, per supportare le parti in conflitto, anche con ricadute sui figli, e favorire il riavvicinamento alla vita ecclesiale.

I dati statistici dell’anno passato evidenziano un cambiamento nelle controversie trattate: le cause legate all’incapacità consensuale (can. 1095) hanno raggiunto, in termini numerici, quelle basate sulla simulazione, suggerendo una riflessione sulle condizioni antropologiche e relazionali dei fedeli che si rivolgono ai tribunali ecclesiastici.

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