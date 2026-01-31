Anno giudiziario, femminicidi: a Napoli raddoppiati in un anno

“La violenza di genere è ancora una priorità su tutto il territorio. Il quadro è allarmante non solo sul piano quantitativo ma anche per l’abbassamento dell’età delle vittime e degli autori”. Così il procuratore generale Aldo Policastro nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario a Napoli, riguardo ai reati contro le donne. I dati dell’ultimo anno parlano chiaro: oltre 9.109 procedimenti in materia di violenza di genere (maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale) iscritti nel distretto e 10 femminicidi, “il doppio rispetto al 2024”, rileva il procuratore. Molto critica la situazione della Procura di Napoli Nord, che registra “2169 procedimenti”. Nella sola Procura di Napoli, invece, “tra settembre 2024 e agosto 2025 sono stati iscritti 5765 procedimenti con autore noto e vittima donna e ne sono stati definiti oltre 5.400, sono state richieste più di 414 misure cautelari”. La Procura per i minorenni ha registrato 187 procedimenti per reati di violenza di genere, 51 dei quali per violenza sessuale.