Anno giudiziario, il procuratore generale di Napoli Policastro: Referendum? Accetteremo qualunque risultato

“Oggi la parola va al popolo. Su questo sono d’accordo con Mantovano, accetteremo il risultato qualunque esso sia perchè il referendum è esercizio di democrazia diretta”. Così il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, risponde ai cronisti che gli chiedono di commentare l’intervento del sottosegretario Mantovano all’apertura dell’anno giudiziario nel capoluogo campano. “È legittimo esprimere dubbi e perplessità su questa riforma. Questo non vuol dire fare opposizione come oggi sembra di aver ascoltato dal sottosegretario Mantovano. La magistratura non fa opposizione”, sostiene il pg. “La gran parte della magistratura – continua Policastro – esprime contrarietà a questa riforma indicandone l’inutilità a risolvere i problemi della giustizia. Questa riforma, della magistratura e non della giustizia – conclude – non aiuta a recuperare l’autorevolezza e la forza che la magistratura ha un po’ perso, ma che sta riconquistando”.