Annuario dello Sport Campano 2026, presentazione alla Feltrinelli di Napoli. Premio a Patrizio Oliva

Napoli ospita mercoledì 21 gennaio 2026 la presentazione ufficiale dell’Annuario dello Sport Campano 2026, in programma alle ore 18 presso la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri. L’appuntamento riunisce istituzioni, atleti, dirigenti e appassionati per raccontare un anno straordinario dello sport campano.

Durante la serata, il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, consegnerà il Premio Eccellenze di Napoli Capitale 2026 al campione olimpico Patrizio Oliva, riconoscimento dedicato a chi ha contribuito in modo significativo alla diffusione dei valori olimpici tra i giovani. Saranno presenti anche Fiorella Zabatta, neo assessore allo Sport, Politiche Giovanili, Protezione Civile e Biodiversità della Regione Campania, e Gianfranco Coppola, presidente nazionale Ussi, insieme agli autori dell’Annuario, Carlo Zazzera e Marco Lobasso.

La pubblicazione, edita da LeVarie per il Coni Campania, dedica la copertina a Napoli Capitale Europea dello Sport e raccoglie al suo interno le numerose iniziative e i traguardi conseguiti dalla regione nel 2025. Tra gli eventi di rilievo, la storica riapertura della piscina dello stadio Collana al Vomero e l’incremento dei voucher sportivi erogati dall’Arus.

L’Annuario documenta i successi sportivi di atleti e società campane, registrando 4 scudetti tricolori, tra cui quello del Napoli Calcio di Antonio Conte, 3 trionfi nelle coppe, 36 medaglie mondiali, 33 europee, 12 medaglie mondiali giovanili, 31 europee giovanili, 11 medaglie alle Universiadi e 129 titoli italiani. Un vero e proprio archivio dei risultati che rende il volume una “banca dati” unica e storica dello sport in Campania.

Il libro è strutturato in quattro sezioni principali: i successi sportivi di atleti e società nel 2025; le Olimpiadi; le attività del Coni Campania; e l’ampia sezione dedicata ai dirigenti dei Comitati campani di Federazioni Sportive, Discipline Associate, Enti di Promozione e Associazioni Benemerite, che operano con passione al fianco del Coni.

L’Annuario dello Sport Campano 2026, a cura di Carlo Zazzera e Marco Lobasso, è disponibile al prezzo di 12 euro per 208 pagine di dati, storie e approfondimenti sul movimento sportivo regionale, celebrando così un anno di eccellenza e impegno nella promozione dello sport.